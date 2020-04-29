周揚青宣告和羅志祥（小豬）9年情段，並指羅志祥約妹、私生活亂等4罪狀，還讓小豬和愷樂的地下情曝光，羅志祥、愷樂形象全毀，恢單的周揚青近期則頻繁用微博小號（私人帳號）發文，而她昨曬出與閨蜜對話截圖，卻直呼：「被氣死」。

周揚青昨在小號PO與閨蜜對話截圖，好姊妹愷愷傳了多張型男圖，還告訴周揚青「感覺你的菜」，周揚青用語音回覆後，愷愷則反問周揚青「你還好嗎？只是木村拓哉」，愷愷積極幫周揚青找男朋友，雙姝互動逗趣又暖心。

周揚青小號微博全文。（圖／取材自周揚青小號微博）

兩人的這段對話，周揚青卻直呼：「被氣死」，不少網友就推論，木村拓哉是羅志祥的偶像，只怕周揚青是看到木村拓哉後，不免聯想到前男友，才會掀起周揚青內心的波瀾。

愷愷當初因羅志祥而認識周揚青，兩人因此成為好姊妹，愷愷日前被媒體問到豬揚分手時，她則表示，周揚青充滿正能量，分手信主要目的不是報復，是提醒全世界的女生保護自己。

(中時電子報)