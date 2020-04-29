初夏來臨，從勞動節到母親節，夢幻甜點、超人氣咖啡等你來品嚐！囉！誠品生活南西獨家規畫「2020 Melting Manifesto 夢幻甜點店」，5/1-5/10邀請8大超人氣甜點名店齊聚南西，包括網友評比「台北最好吃肉桂捲」，來自赤峰街排隊名店「Miss V Bakery」，；台、法混血「紅龜慕斯蛋糕」則是法式台味甜點店「菓實日」的超人氣創意；還有超人氣「濃抹私藏千層酥」是主打純手工千層酥的「午冬甜點」最自豪作品之一，8大名店邀您來體驗。

誠品生活南西、信義店｜舊金山咖啡四大天王Four Barrel Coffee｜5／1 - 5／10南西1樓快閃登場。（誠品提供）

來自美國舊金山嬉皮區的Four Barrel Coffee四桶咖啡此次也在南西開幕快閃店，不僅杯身換上台灣限定彩色版的品牌經典四獸塗鴉，也獨家推出選用加州新鮮檸檬特調的南西限定「蜜蜂叮檸檬冰咖啡」，以及台灣限定香蕉風味的「特調香蕉LATTE」。

誠品生活南西5／1 - 5／10 「夢幻甜點店」｜菓實日｜紅龜慕斯蛋糕。（誠品提供）

快閃店也帶來道地舊金山吃法，一杯咖啡配上加州核桃巧克力醬「舊金山早晨吐司」，台北限定口味為結合美式Cream Cheese及台灣名產烏魚子、再灑上蒜苗的「HELLO台北早晨土司」，是南西快閃店推薦風味。而同樣在誠品生活南西1樓的東京超人氣猿田彥珈琲，也於5/1-5/10推出南西限定「猿田彥黃金初夏祭」，主打台灣限定「拿鐵咖啡風味雪糕」，淋上以橙酒調合濃縮咖啡醬的「大人的！AFFOGATO」雪糕與酸甜草莓醬汁口味的「草莓起司蛋糕」雪糕，多種吃法一次滿足。

誠品生活南西5／1 - 5／10 「夢幻甜點店」｜菓實日｜人之島。（誠品提供）

集合8大名店的 「2020 Melting Manifesto 夢幻甜點店」則在誠品生活南西4F EVENT SPACE。法式台味甜點店「菓實日」以台式傳統糕點紅龜粿造型，調合甜酒釀慕斯與紅豆泥製成「紅龜慕斯蛋糕」創意十足，寶島造型的「人之島」結合烏龍茶慕斯與古典巧克力蛋糕，值得品嚐。

由網友評比「台北最好吃的肉桂捲」位於赤峰街的超人氣甜點店「Miss V Bakery」，本次帶來熱賣的「焦糖黏黏包肉桂捲」，獨特的肉桂香您不容錯過；主打純手工千層酥的「午冬甜點」，超人氣「濃抹私藏千層酥」雙層抹茶內餡再擠上一層抹茶香緹奶油，淋上微苦的抹茶淋醬搭配酥脆千層，抹茶控一定會喜歡。

此外，還有堅持使用台灣在地小農食材製成多樣新鮮甜品與餐點的文青咖啡廳「別所shelter」，以在地小農栽種檸檬製成招牌「小農檸檬起司蛋糕」，黃檸檬的清爽帶點柑橘青草香氣，配上起司蛋糕綿密口感，是母親節獻給媽媽的最好禮物。

誠品生活南西5／1 - 5／10 Four Barrel Coffee快閃店｜獨家限定「蜜蜂叮檸檬冰咖啡」。（誠品提供）

(中時電子報)