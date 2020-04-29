現在3、40歲，有點年紀的「資深少年」世代，應該多對作風大膽的「CIRCUS」團體，留下深刻印象。團員中已經淡出台灣娛樂圈，到國外定居的小馬，最近當起Youtuber，他在最近的一支影片中，帶領觀眾回憶CIRCUS曾在2007年，到過台中號稱「猛鬼樂園」的卡多里樂園冒險，卻遇上「連續骰出5次1點」、「4次4點」等一連串難以解釋的靈異現象；他還連線團員之一的KID討論，但KID一聽到卡多里樂園往事瞬間變臉，一陣沉默後便急掛電話。

「CIRCUS」13年前曾到台中知名「猛鬼樂園」的卡多里樂園冒險。（圖／翻攝YouTube）

小馬在最新曝光的影片中，帶領觀眾回溯在13年前，CIRCUS一行人，在農曆七月到台中卡多里樂園探險的往事。四人一進樂園，廖人帥就指著旋轉木馬設施上的大象嘻笑，後來遇上打雷下雨，他們快速走到當年發生斷軌意外的雲霄飛車設施。結果發現，所有位置的保護桿都鎖上，只有第一排的其中一個位置保護桿是打開的，當下他們決定用「命運喜巴辣」，以擲骰子方式選出誰要走上斷軌。

「CIRCUS」13年前曾到台中知名「猛鬼樂園」的卡多里樂園冒險。（圖／翻攝YouTube）

結果團員們，先是陸續骰出5次1點，後來剩KID和小馬終極對決，結果在決定誰要走上斷軌的過程中，竟然陸續骰出「4次4點」，形同諧音「死死死死」，當場4人嚇得說不出話。而骰輸必須走上斷軌的小馬，在最後一刻放棄挑戰。

大夥撤退時，廖人帥突然發現，小馬身上穿著骷髏頭圖案，象徵死亡的衣服，KID身上則是大象圖案，Eason身上則是閃電圖案，這些圖案線索，和一進入樂園後所遇到的事情全部串連上，讓所有人瞬間毛骨悚然，嚇得急跑出樂園上車。

小馬事後致電KID，想要與他討論13年前卡多里樂園錄影的過往，但KID卻瞬間變臉沉默，還直接說「欸我不想錄了，掰掰」，才剛說完就立刻掛斷電話，留下錯愕的小馬，最後只好無言的消失在鏡頭前。

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(中時電子報)