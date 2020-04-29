新北市永和區本月初4日發生鬥毆案件，17歲程姓少年被打到奄奄一息，一旁社區保全連忙打110報案，員警到場時卻怒斥報案人「為何不打派出所電話」，將報案者痛罵一頓，市長侯友宜今日則怒批警方「莫名其妙」，甚至點名永和分局長謝宗宏「理由很多」，是否懲處則交由警察局決定。

本月4日晚間11時許，游姓男子率3名友人，持棍棒圍毆程姓少年，程少無力反抗，被打到在地奄奄一息，手腳有多處挫傷，一旁社區保全見狀，連忙撥打110報案，警方趕到現場時，犯嫌早已逃逸無蹤，報案人也被警方痛罵一頓。

「為何不打派出所電話！」據了解，當時有2批員警先後到場，都對報案人提出質疑，責問為何打110而不打派出所，報案人被罵的莫名其妙，決定向警政署檢舉。

永和警分局當時解釋，請投訴人打派出所電話報案，是想避免層層轉報導致時間流失，此舉「並無不妥」，但言詞欠妥已加強教育並督飭改進，此說法則明顯無法讓侯友宜接受。

侯友宜今上午在市政會議時，先是頒獎給警察局長陳檡文，肯定警方在青春專案的努力，但也點名永和警分局，表示該事件讓他「非常訝異」，「要求民眾報案打派出所電話，是什麼道理？」也無法理解，「警察局幹部在事件後，竟還說出打110要層層轉報的說法。」

侯友宜表示，今上午他致電給謝宗宏，告知分局長這樣做不對，謝宗宏還「支支吾吾、很多理由」，侯強調警方不可以推託事情，不論是否為業務範圍，接到報案就應該先接起來，「能夠幫多少就幫忙」，其他跨局處溝通的事也是如此。至於是否對永和警分局懲處，他則說，「警察局會做最好的處置。」

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(中時電子報)