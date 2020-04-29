新冠肺炎疫情席捲全球，但近日部分國家出現疫情趨緩現象，開始研議「有條件」的放寬各項限制，立委也關切台灣是否會跟？衛福部長陳時中則表示，台灣是以經貿為主的國家，指揮中心目前正在研議，在有一定防疫準備下，放寬重要經貿往來。

立院財政等聯席委員會今日續審紓困2.0預算，並邀請衛福部長陳時中進行報告並備詢。

國民黨立委曾銘宗質詢時指出，日本近期宣布禁止外籍人士入境禁令要延長至5月底，台灣部分限制外國人入境措施是否也會比照辦理？陳時中則表示，衛福部正研議對於必要商業行為、重要的商業來往，可能會先放寬，但前提是「要有一定防疫準備」，他強調國外新冠肺炎肺炎盛行率比台灣高，外籍人士入境風險也相對高，不過，台灣以經貿為主，重要經貿往來有其必要，如何適當防護，讓國際經貿活動恢復是正在努力的目標。

國民黨立委賴士葆質詢時也關切，防疫是否會把經濟活動掐死，詢問陳時中何時鬆綁管制措施，讓經濟部能活動筋骨，振興酷碰券等振興方案能及早上路？

陳時中指出，觀察國外疫情還沒到平穩階段，雖漸趨平緩，但尚未平穩，最新統計，全球死亡率達7%仍然偏高，代表醫療體系還沒穩定，疫情應恐將延續一段時間，雖然有些國家雖「解封」，但「解封」後的相關措施也仍然不像台灣的開放程度。賴士葆追問，是否鬆綁管制要觀察多久才能做出判斷？1個月、還是16天，陳時中回答，他不想觀察到1個月這麼久，原則就是民眾遵守（防疫作為）的越好，開放的越快。

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(中時電子報)