高雄市政府雙防疫超前部署，除了新冠肺炎疫情，對於登革熱防治也相當重視，高雄市長韓國瑜29日上午特別前往三民區鼎西里視察登革熱的消毒情形，隨後再到鳳山衛武營都會公園視察公園消毒防疫作為，為高雄人民的安全，做最嚴格的把關。

韓國瑜表示，政府辛苦、人民才能安居樂業，近期新冠肺炎把大家壓得喘不過氣，若今年登革熱再爆發，將會重創高雄形象，他們一定要讓高雄市一個很安全、很快樂的城市，目前新冠肺炎本土病例零、登革熱本土病例也是零，非常感謝志工不辭辛勞為民服務，共同守護高雄安全。

去年三民區鼎字等里出現群聚疫情，全年病例數37例佔全市最高，市府為防範疫情今年再度發生，特別擇定三民區為登革熱示範區，區公所將86里中擇定31里為高風險里別，每週依排定日程社區動員，進行列管空地、空屋巡查與陽性溝投放粗鹽、漂白水加強防治等工作，共同投入防治工作。

視察完三民區登革熱防治作為後，韓國瑜立即前往鳳山衛武營都會公園視察公園新冠肺炎疫情的消毒狀況，養工處針對兒童遊樂場特別進行加強，讓民眾可以在連假期間安心帶孩子出門走走，此外韓國瑜也將於下星期在鳳山區進行登革熱防治的視察。

(中時 )