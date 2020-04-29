曾斷絕北京姊妹市關係、並與台北結交而在台聞名的捷克布拉格市長賀瑞普27日表示，他性命正遭受威脅並接受警方保護。而據英《衛報》指出，外傳因賀瑞普先前移除前蘇聯元帥科涅夫的雕像而被俄羅斯盯上，捷克當地媒體稱他恐遭到俄國特工毒害，可能是讓他增強自身維安的主因。

報導指出，賀瑞普（Zdenek Hrib）數周前已向警方通報自身生命受到威脅，經警方確認後，已將他置於安全處所，但賀瑞普並未指出威脅來源是否與俄羅斯有關。先前布拉格市移除了一座冷戰時期向蘇聯名將科涅夫（Ivan Konev）致敬的雕像，雖然科涅夫在捷克境內被視為壓迫的象徵，但起事情仍被俄外交官稱為「不友善」之舉。

捷克「尊重」（Respekt）週刊宣稱，一名持外交護照的俄國公民3周前抵達布拉格，企圖暗殺賀瑞普與其他捷克政治人物。該周刊引述捷克情報單位指出，刺殺者攜帶可以做為生化武器的蓖麻毒素。俄國特工潛入他國毒殺傳聞並非首例，如前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）在2018年時於英國與女兒同遭神經毒劑攻擊，雖然俄國否認與其案關聯，但英政府指控背後為俄羅斯策畫。

對於警方加強保護，賀瑞普表示尊重警方決定，但不對背後原因發表評論，並強調「堅守自己的信念對我來說非常重要，儘管這對我的性命構成威脅」。不過捷克警方和政府官員拒絕就此事發表評論；克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在莫斯科向媒體表示，捷克「尊重」週刊報導的說法是不實消息。

現年38歲的賀瑞普曾到台灣長庚醫院實習1個月，對台留下良好印象。2018年11月賀瑞普擔任布拉格市長，上任後不久即表示計畫廢除與北京姐妹市協定的「一中條款」，最終於2019年10月決定解除與北京的姐妹市關係，並稱「大陸並非可信賴夥伴」、「感受不到陸方尊重」。

(中時電子報)