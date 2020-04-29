三星推出Galaxy S20+推出限定色「晴空白」，廣受星粉喜愛；今（29）日三星宣布再引進Galaxy S20 Ultra 256GB「晴空白」新色，以時尚簡約的亮眼白色，迎來初夏獨有的清新舒適感，同時滿足追求卓越效能和美學設計的旗艦愛好者。

Galaxy S20 Ultra 256GB新色「晴空白」展現不凡品味，其曲面機身與圓弧四角設計，兼具美學外型與舒適握感。搭載6.9吋Dynamic AMOLED 2X的O極限全螢幕，高達94.2%螢幕佔比，帶來寬闊視野。此外，Galaxy S20 Ultra以1億800萬超高畫素鏡頭和100X Space Zoom超高倍變焦，以及8K高畫質攝影和一鍵拍錄等功能，讓消費者能輕鬆捕捉生活中的美好片刻。

三星Galaxy S20 Ultra晴空白新色。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

為鼓勵消費者以手機紀錄生活中的美好時刻，台灣三星特邀人氣歌手李英宏及茄子蛋攜手創作全新單曲《我懂我的ZOOM》。MV上線 YouTube三天達成觀看數破百萬的佳績。即日起至5月11日使用者還能參加「#我看我定義一起拍MV」活動，有機會成為MV主角，還可再抽限量石榴紅Galaxy Buds+真無線藍牙耳機。

Galaxy S20 Ultra晴空白256GB版本單機建議售價NT$43,900，預計5月8日起陸續於三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路陸續上市。凡5月1日至6月30日期間於全通路購買Galaxy S20 5G旗艦系列手機並完成登錄，符合資格者最多可享郵政禮券NT$1,600。此外，三星智慧館好康再加碼，於5月1日至5月31日期間購買Galaxy S20 5G旗艦系列手機，買就送郵政禮券NT$1,000、指定原廠配件購物金NT$2,000、ITFIT紫外線無線充電殺菌盒（市價NT$1,990），以及手機舊換新加碼現折NT$2,000、延長保固一年、購新機0負擔、螢幕意外損失補償等星級禮遇。

(科技)