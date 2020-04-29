人本教育基金會、全國家長團體聯盟等11大教團今(29)日召開記者會，直指教育部去年6月於立法院修正《教師法》，其中關於不適任教師淘汰機制，降低教評會教師組成比例，並且國教署還在《教師法》下立子法，規範高中以下教師專審會運作，然而「專審會」草案的教師代表超過2分之1，且委員資格需先由教師組織培訓，等於卡死了處理不適任教師的所有前路。

11大教團與公民團體訴求，在現行制度下，全台灣25萬名老師，每年只有13人因教學不力離開，不適任教師以各種荒謬形式存在，教育部官員形容是「拿你沒辦法」的制度，處理不適任教師很困難，常被詬病是因為學校息事寧人不願處理，老師們同事情誼師師相護，以及缺乏專業造成諸多程序瑕疵導致。

教團與公民團體也認為，除了狼師、體罰惡師應該馬上被處理，為加速處理教學不力的不適任教師，教育部國教署在2017年開始推動「教學專業審查委員會」；並反問：「眾所矚目的新政專審會，能否解決由教評會主導的無效舊制？值得一探究竟。」

至於教育部國教署推動的「教學專業審查委員會」，教團與公民團體指出，5年來只受理25件案子，其中高達10件調查結果為「無教學不力」，偏偏教育部草案還讓專審會教師代表超過一半，更是走回頭路。

教團與公民團體認為，草案中對專審會權責，除本法規定事項外，還另含糊的擴大至「其他事項」，且對此二任務有「調查」、「輔導」、「審議」等權。這已將專審會在不同情況的權責包裹在ㄧ起，成了可將調查、輔導、審議等權總攬ㄧ身的組織。

人本教育基金會則表示，專審會委員之比例考量，應以「能否解決不適任教師問題」為主，而不應淪為特定團體卡位之戰。專審會之運作辦法，應以「能否提升教育品質」為考量，而不該淪為『教師名額』保障機制，強力呼籲教育部，「別讓專審會成為淘汰不適任教師之卡關魔王！」

全國家長團體、公民團體以及校長團體呼籲教育部，調降教師團體代表之比例為3分之1，增加家長、兒少權等專家學者，並使調查具有公正與專業性。

教育部國教署回應，專審會成立的立法意旨，在於強化教師對教學不力，或不能勝任工作審查，依母法精神，教師代表不少於2分之1，因此以此辦法初步草案內容以教師代表不少於2分之1為方向。

教育部國教署也指出，該辦法預告期間仍可持續蒐集意見，請家長等團體可透過各種管道或正式函文表達意見。並4月7日於公共政策網路參與平台預告，開放各界提供意見。

至於本案團體所提意見，教育部國教署表達，予以尊重，後續將持續蒐集教師、校長、家長等相關團體、各縣市政府代表、專家學者及實務工作者意見，於法規預告結束後研議修正條文參考。

(旺報 )