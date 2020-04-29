中國面板與汽車業因新冠肺炎疫情停工，受惠於轉單效應，南韓3月工業生產指數經季調後月增4.6%，創下逾11年來最大增幅，周三南韓KOSPI指數盤中漲0.79%，為1,949.33點。三星電子跌0.2%，該公司第一季業績表現穩健，但警告本季獲利難逃疫情衝擊。韓元漲0.55%，報1,218.5兌一美元。

(時報資訊)