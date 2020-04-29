《韓股》3月工業生產數據樂觀 韓股匯同步走高 12:162020/04/29 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國面板與汽車業因新冠肺炎疫情停工，受惠於轉單效應，南韓3月工業生產指數經季調後月增4.6%，創下逾11年來最大增幅，周三南韓KOSPI指數盤中漲0.79%，為1,949.33點。三星電子跌0.2%，該公司第一季業績表現穩健，但警告本季獲利難逃疫情衝擊。韓元漲0.55%，報1,218.5兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #南韓 #一美元 #工業生產 #數據 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》需求疑慮 打壓上周五LME期鉛跌逾1.8％ 10:002020/04/27 財經 《韓股》看好各國接力救經濟 韓股漲1.60％ 13:072020/04/27 財經 法巴黎銀行：亞洲美元債風險低 需注意陸房市 14:432020/04/27 兩岸 《金融》魏震：大陸復甦進展良好 交通擁堵情況再現 15:582020/04/27 財經 《韓股》疫情續緩＋看好各國接力救經濟 韓股大漲1.79％ 16:322020/04/27 財經 投信：本周留意3數據 鎖定長期穩定需求 23:232020/04/27 財經 《產業》1968 APP人潮預警 觀光局：無針對性 10:172020/04/28 財經 《韓股》憂經濟受創 韓股跌0.22％ 11:592020/04/28 財經 《韓股》散戶捧場 韓股收漲0.59％ 16:142020/04/28 財經 陸港觀盤－反彈後的猶豫 04:102020/04/29 全球財經 財經熱門新聞 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 嚇！油價恐怖血崩 美媒驚曝是「他們」殺的 - 財經 別太高興！美股噴V靠5魔股 專家驚曝凶兆 - 財經 老美惹禍！台積電供貨華為摔跤 陸晶圓龍頭有望爽吃轉單 - 財經 原來謝金河是錢櫃大股東 自曝32元進場投資 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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