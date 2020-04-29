歐系外資對義隆(2458)出具最新研究報告指出，有鑑於在新冠肺炎疫情下，全球居家辦公、遠端教學需求大增，義隆預計其觸控板(Touch Pad)業務第二季季增加上看70~80%，尤其是在教育領域的需求，故將目標價由100元調升到110元、評等維持優於大盤。

歐系外資指出，義隆第一季業績不如預期，第一季度每股獲利0.18元，低於預期，主要是受季節性因素和新冠肺炎疫情的影響，單季營收為22億元，季下降19%，但仍比去年同期增長17%，這是因為隨著全球鎖國的增加，但義隆已經從3月開始接受在家辦公和遠程教育帶來的收益貢獻，為首季毛利率達47.3%，季度增長了0.5個百分點。

歐系外資指出，儘管面對新冠肺炎，但義隆對第二季度前景持樂觀態度，因為看好居家辦公和遠端教育需求激增，帶動需求面大於供給面，預計其觸控板(Touch Pad)業務第二季的季增幅度上看70~80%，這主要是受到全球排名前三的PC供應商的強勁勢頭的推動，另外，義隆也看好在教育領域的需求大增，教育型Chromebook增長可期，儘管義隆目前在Chromebook的商用組合較低，僅約10%，但它仍以其在教育型Chromebook的全球市場中佔有約95%的份額，義隆也預估上半年的Chromebook銷量將達到1100~1200萬套，其在2019年出貨為為1500萬套，這意味著由於疫情的出現，將為新的需求提供支持，將目標價由100元調升到110元、評等維持優於大盤。

展望第二季，義隆除預估觸控板(Touch Pad)相較第一季出貨成長70~80%，還有指紋辨識季成長40~50%、指向裝置季成長30~40%、觸控筆電季成長15~25%、MCU季成長5~10%、觸控應用在手機平板產品季成長25~35%，整體來說，第二季需求暢旺，毛利率隨著高毛利率產品指向裝置、觸控筆電的出貨成長，第二季毛利率應該可以維持第一季水準。

此外，歐系外資指出，義隆對於指紋辨識產品出貨也保持樂觀，預計第二季將成長40~50%，這主要歸咎於利潤結構的提高以及晶片上辨識(MoC；Match on Chip)方案的增加，整體來說，預估義隆第二季營收落在32億元，季增長49%，毛利率則落在47.0%。

(時報資訊)