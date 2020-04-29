北韓領導人金正恩，到今（29）日神隱已邁入第18天，網路上出現一個自稱是「真的」金正恩的推特帳號，轉發美國總統川普貼文，但馬上被戳破是假帳號，把Real的L寫成I拼錯字，就連另一個號稱金正恩妹妹金與正的帳號，也被抓包連韓文名字都寫錯了。

超過半個月沒消沒息的北韓領導人金正恩，居然在推特上發文？網友發現，推特上有人冒充金正恩的名號，轉發美國總統川普的推特，寫著支持川普總統連任，還說大家應該都同意吧。

金正恩連發3則推特回應川普推文，極力稱讚川普並支持他競選連任。（圖／推特截圖）

發文同時附上一張圖片，疑似川普呼籲大家追蹤金正恩的推特，但實際上，川普本尊從未發過這篇貼文。而仔細看金正恩的假帳號，漏洞百出，帳號名稱「ReaIKimJongUn」，乍看之下，以為寫的是真的金正恩，但是仔細一看，「Real」居然拼成「ReaI」，「L」寫成「I」拼錯字，明顯就是假帳號。

另外還有一個推特帳號，自稱是金正恩妹妹金與正，狂發文抨擊美國媒體做假新聞，但仔細一看也是冒牌貨。

假金與正的自我介紹欄，韓文部分寫錯字，音譯過來是「金遙鐘」，跟金與正的正確韓文名字發音、拼字完全不同。而就在網路上一堆假消息流竄之時，北韓前駐英公使太永浩（現在已經改名太救民），更是南韓剛當選的新科議員，他語出驚人，說金正恩可能不良於行。

金與正推特秀合照證明金正恩無恙，但卻被發現是假照號。（圖／翻攝自推特）

脫北議員太救民：「（金正恩）太陽節沒有現身，我判斷可能是因為他無法自行起身，才會連一張照片都沒有來拍。」太救民說，4月15日太陽節是很重要的節日，金正恩只要還能站、還能走，一定會想辦法到場，至少也要拍個照，因此判斷金正恩可能無法自行起身，或是無法自行行走，但他也表示，並不能確定金正恩有沒有動手術。這位北韓最高領導人的健康狀況，依舊成謎。

(中時電子報)