受到新冠肺炎疫情防控趨勢轉好，大陸政府29日上午宣布，將於5月21日、22日在北京召開全國政協、人大「兩會」。大陸「兩會」以往在每年3月3日、5日召開，今年受疫情影響推遲；同時，有別於往年全國政協、人大召開時間相隔兩天，今年「兩會」中間時間僅隔一天。

稍早，大陸國務院總理李克強4月28日主持召開國務院常務會議，聽取2019年大陸全國「兩會」建議提案辦理情況匯報，強調促進科學民主決策、提升政府治理效能；部署加快推進資訊網路等新型基礎設施建設，推動產業和消費升級。當日此一消息訊即引發外界關注大陸「兩會」時程即將公布。

在大陸官方公布「兩會」舉行日程之前，29日陸股開盤後三大指數集體翻紅，汽車、軍工、基建強漲。上午約10時官方宣布消息後，指數繼續拉升，創業板指漲逾1％，滬指漲0.6％，酒店旅遊、公路運輸、水泥等類股漲幅居前。

新華社報導，大陸政協第十三屆全國委員會第三十五次主席會議日前在北京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持會議並講話。會議建議大陸全國政協第十三屆三次會議於5月21日在北京召開。

報導另稱，大陸第十三屆全國人大常委會第十七次會議29日表決通過，關於十三屆全國人大三次會議召開時間的決定。根據決定，大陸第十三屆全國人大三次會議將於2020年5月22日在北京召開。

會議指出，當前新冠肺炎疫情防控形勢持續向好，經濟社會生活逐步恢復正常。綜合考慮各方面因素，適時召集第十三屆全國人大三次會議的條件已經具備。

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(中時電子報)