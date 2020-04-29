想看世界著名美景「曼哈頓懸日」不用千里迢迢跑到美國啦！根據中央氣象局懸日預報，4月29日至5月4日一連6天傍晚，沒有雲遮情況下，民眾可於台北市忠孝東西路（新生高架以西）和峨眉街（西寧南路以西）等路段可觀看到懸日景象。同時，氣象局也幫民眾整理好每日最佳觀賞時間點。

台北市懸日預報

觀賞路段：忠孝東西路（新生高架以西）

最佳觀賞時間：

4/29 17:58~18:18

4/30 17:55~18:15

5/01 17:52~18:12

觀賞路段：峨眉街（西寧南路以西）

最佳觀賞時間：

5/02 17:59~18:19

5/03 17:56~18:16

5/04 17:53~18:13

（圖／中央氣象局）

最初懸日是在美國紐約曼哈頓出現的自然現象，指日落時陽光將灑滿曼哈頓的所有的東西向街道，夕陽剛好介於兩棟建築物之間所呈現的壯觀景象。

氣象局表示在懸日預報期間，夕陽逐日約較前1日早3分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角亦較前1日稍高。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘均適合觀賞懸日。另外，氣象局也提醒民眾久視時可備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷害眼睛，並在欣賞期間應遵照防疫相關規定，留意自身防疫措施。

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(中時電子報)