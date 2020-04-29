中央流行疫情指揮中心因應五一連假公布234處人潮警示熱點惹議，交通部長林佳龍透露示警熱點還會再增加近百處，對此台南市長黃偉哲29日表示尊重，但也希望「1968」APP能更精進，偵測點及偵測工具也都要更公平，否則再亂槍打鳥，大家都剉咧等。

黃偉哲表示，台南並不怕被列入偵測點，但是偵測工具一定要準確，否則民眾容易誤以為偵測點就是警示點，對台南將造成汙名化，「怎麼高興得起來？」

黃偉哲強調，他能理解中央流行疫情指揮中心禁不起疫情再發生的風險，所以才想要下指導棋，讓民眾知道哪些景點人多、人少，但因目前研發出來的「1968」APP並不是很合用，就像篩檢試劑不好一樣，造成很多偽陽性、偽陰性，沒有辦法達到偵測的效果，那就應該改變其他的檢測方法。

黃偉哲認為，當「1968」APP不好用的時候，就必須滾動式檢討，感謝林部長聽見基層聲音，願意改善有瑕疵的「1968」APP。但如果要再增加熱點，希望是有代表性的地點，能夠真實反映各地區的人潮、人流狀況，檢討完再上線，同時還應該多設幾個點在台北，讓台北也「高興」一下，不要都增設在台南，「台南會做好自主管理」。

黃偉哲還說，五一連假時，除了「1968」APP之外，台南各景點也都會有人流管制措施，從購票人園或停車場的停車數量來了解人數，只要人潮多就會進行疏導，現場也會加派防疫人員，要求民眾戴口罩、勤洗手以及保持社交距離，我們的防疫工作做得很好，大家也不用悶太久，台南歡迎大家來，我們已經做好最大最好的準備。

(中時 )