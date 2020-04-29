北市錢櫃KTV林森店大火燒出重大公安疏漏，北市議員李明賢昨在政論節目《新聞深喉嚨》爆料，台北市長柯文哲和錢櫃董事長練台生關係良好，甚至多次到練家吃飯；柯今否認說「那是小英，不是我」，李明賢今表示，公歸公、私歸私，呼籲北市府還是要盡快釐清責任，秉公辦理。

李明賢昨在《新聞深喉嚨》指出，錢櫃不只今年3次安檢合格，從2017年5月到今年4月22日，總共安檢20次，通通合格，「這個數據至少是優等生，結果考試作弊」，考生、裁判、老師聯合作弊，「做出來的3年20次都是假的，數據造假，合格在哪裡？」

李明賢也說，有市府官員透露，柯文哲跟練台生關係很好，過去一年就去練董家吃飯好幾次，質疑是否因為這一層的關係，造成聯合檢查造假？「這個我可以挑戰你」。

柯文哲今天中午赴北市議會向國民黨團進行專案報告，在一樓大廳遇到李明賢時，立即澄清說與練台生吃飯一事，「那是小英，不是我」。

李明賢說，公歸公、私歸私，呼籲北市府還是要盡快釐清責任，秉公辦理。

北市副發言人黃瀞瑩稍早也發文澄清，李明賢議員於電視節目中指稱柯文哲與練台生董事長關係一事為子虛烏有，呼籲外界停止相關揣測。

黃瀞瑩強調，北市府已針對現有機制進行檢討，並主動向外界與市民說明，然而，此事涉及重大傷亡，沒有人可以置身事外，對於業者的責任歸咎，也已經進入檢警調查程序，北市將會就事證明確部分從重處分。

(中時 )