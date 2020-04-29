國民黨北市議員應曉薇協助受害家屬成立錢櫃林森大火受災民眾權益自救會，29日表示，很多家屬認為北市府應向錢櫃提告。（張穎齊攝）

錢櫃受害者自救會義務律師吳威廷29日說，希望北市府在相關調查後，要依法進行法律追訴。（張穎齊攝）

錢櫃惡火噬5命，國民黨北市議員應曉薇協助受害家屬成立錢櫃林森大火受災民眾權益自救會，家屬29日表示，事發2天，完全不知道要聯絡錢櫃哪個窗口，感覺很糟，且誠意不足，錢櫃最高負責人練台生有必要出面道歉。應曉薇說，北市府也有責任，很多家屬則認為北市府應向錢櫃提告。

傷者17歲工讀生的劉姓姐姐表示，北市府第一天就到院探視，但錢櫃在事發2天卻都沒來，妹妹完全不知道要聯絡哪個窗口，很糟糕，錢櫃代表後來才來探視，包1萬元慰問金，但仍不是最恰當的處理方式，誠意有待加強，業者要負最大責任。

「錢櫃負責人一定要出面道歉！」劉小姐說，不管輕重傷患者，或員工、消費者，錢櫃都應給予更多協助幫忙；而她妹妹後續在醫院療養都是昏睡狀態，無法清楚把案發整個過程描述完，問2句話就睡，當下大家都很緊張、惶恐，現在是回家療養，同時也希望北市相關單位處理好消防設備、重要安全設施。

應曉薇指出，自救會希望幫受害者及家屬、員工、消費者，都可求償追訴，讓所有受害者有統一的窗口聯繫，目前大概有7名受害家屬加入，其中死者家屬非常難過，沒想過會就此天人永隔、生離死別。

應說，練台生身為錢櫃這麼大企業的負責人，要勇敢站出來跟社會受傷家屬道歉，很多家屬都認為北市府應提告錢櫃，另外北市消防局到底每年在做什麼？都是有責任的。

錢櫃受害者自救會義務律師吳威廷說，會協助家屬保留醫療單據、診斷證明、報稅資料、工作紀錄，也希望市府除提供關懷外，在相關調查後，要依法進行法律追訴。

(中時 )