「美國發明家名人堂」（National Inventors Hall of Fame, NIHF）日前公布2020年入選名單，石油巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）前資深科技顧問、台北科技大學校友蕭美琛（Margaret Wu），成為第一位來自台灣的獲獎科學家，也是繼個人電腦先驅王安、分子束磊晶發明者卓以和、OLED之父鄧青雲之後，與ClearCurve抗彎曲光纖發明者李明軍同年進入此名人堂的華裔人士。

蕭美琛在1980年代中期發明了新型合成基礎油polyalphaolefin (PAO)，成為最常用的合成潤滑油基礎油，也是美孚1號（Mobil 1）機油中的關鍵成份：PAO使用廣泛，超級跑車、風力發電機等民生、工業設備都用得到，保護引擎且減少油耗，對整體環境大有益處。全球每日汽油消耗量以千萬桶計算，因此發明所減少的油耗及排廢物，累計起來對整體社會是相當巨大的改善。

「作為化學家，我們可以在實驗室裡打造出完美的化合物，讓大家生活的環境更好一些，這是我們引以為傲的地方。」蕭美琛認為，新型合成潤滑油的突破之處，在於它的分子結構非常簡練精緻，排列規律，因此具有比舊產品優越的潤滑特性。

蕭美琛15歲考上台北工專（北科大前身）時，母親告訴她：「妳看，我們腳上的鞋、洗手的肥皂、寫字的紙，一切沒有化學和化工是做不出來的，化學領域很有未來。」跟隨母親的建議，她成為最早投身石化領域的女性科學家之一，2002年升為埃克森美孚全球研究與工程中心資深科技顧問，這是該公司最高階的技術頭銜，她也是該公司第一位擁有此頭銜的女性。

蕭美琛於1970年從台北工專化學工程科畢業，1976年取得美國羅徹斯特大學物理有機化學博士學位。由於在潤滑油領域的突破性貢獻，她於2007年獲得美國化學學會工業化學獎（ACS Industrial Chemistry Award）、2005年及2014年二度得到創新界譽為「奧斯卡獎」的愛迪生獎（Edison Award）、2019年當選美國國家工程學院（NAE）院士，迄今已坐擁108項美國頒發的專利及200多項公布的外國專利。

至今美國已有近600位產業先驅入選名人堂，包括Apple公司創辦人Steve Jobs、無線藍芽技術之父Jaap C. Haartsen等人。

因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，今年度原訂5月7日舉行的頒獎典禮，將延至明年5月舉行。

(旺報 )