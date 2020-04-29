財政部長蘇建榮今（29）日備詢時指出，財政部正在研議，因應疫情，讓企業拿今年虧損提前扣除未分配盈餘、保留更多現金流。

財政部指出，該方案為企業若今年上半年有實際發生虧損且已經過會計師簽證，可抵減今年營所稅申報的2018年未分配盈餘項目。

(工商 )