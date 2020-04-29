今年虧損 有望適用在2018年未分配盈餘 12:322020/04/29 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部長蘇建榮今（29）日備詢時指出，財政部正在研議，因應疫情，讓企業拿今年虧損提前扣除未分配盈餘、保留更多現金流。 財政部指出，該方案為企業若今年上半年有實際發生虧損且已經過會計師簽證，可抵減今年營所稅申報的2018年未分配盈餘項目。 (工商 ) #虧損 #未分配盈餘 #財政部 #適用 #財政部長蘇建榮 也許您會感興趣 推薦閱讀 財政部減稅逾2.6億 48.5萬家受惠 04:092020/04/25 財經要聞 閎暉 首季每股大虧6.68元 04:102020/04/25 證券．權證 報稅要不要戴口罩？財政部回應了 11:452020/04/27 政治 西瓜價格創下50年新低 綠委：快點搶救瓜農 12:082020/04/27 政治 今年首批地上權案 國泰營區底價61億 13:542020/04/27 財經 合庫金改選 公股拚4席獨董全拿 04:102020/04/28 金融．稅務 疫情攪局 會計師 資金回台優惠延長 04:102020/04/28 金融．稅務 比照銀行標準 沒戴口罩 不能進稅局報稅 04:102020/04/28 金融．稅務 無罩進稅局 最高罰1萬5 04:102020/04/28 財經焦點 行庫獲利染疫 財政部勘災 04:102020/04/29 金融．稅務 財經熱門新聞 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 嚇！油價恐怖血崩 美媒驚曝是「他們」殺的 - 財經 機會來了！大樂透連槓23期 下次頭獎上看8.3億 - 財經 傳寶成慘遭斷崖式砍單 「鐵血公主」祭7招求生 - 財經 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。