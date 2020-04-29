雖然新冠疫情影響上半年表現，但全球確診人數持續下降，油價徘徊在低檔，第3季進入海運旺季，因疫情遞延的需求將加速回復；航空業雖然客運量減少，但還有貨運支撐，且運價上揚加上油價創低，表現可望優於預期。本周以來，先由貨櫃輪長榮(2603)、陽明(2609)領軍揚帆，今天再由航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)多頭飛翔，讓航運股成為本周盤面焦點。

長榮航昨天重回面額後，今天盤中僅差兩檔就攻上漲停，華航也不落於後，漲幅也高達7％以上。受疫情影響，全球客運量大減，但貨運則出現供不應求情況，近期也傳出航空貨運價格調漲消息，長榮航目前有5架777全新型的貨機，華航有18架貨機，再加上開放客機可以暫時改為貨機，航空業者積極搶攻貨運市場，且油價創低導致成本大幅下降，預期第2季營運表現不會太淡。

貨櫃部分，3月上海集裝箱運價指數較前月上漲1.6％，各大航商加大停航規模使部分航線供需有所改善，支撐整體運價表現較上月小幅上漲。法人認為，歐美各地疫情預估在第2季中後段將逐步改善，貨運需求可望恢復常軌，而大型貨櫃航商聯合保運價，祭出史上最大規模減班行動，確保運價維持在合理區間；此外，2020年大型貨櫃船舶供給成長率，由之前高峰期的6～8％降至3％，供需明顯改善，因為油價走跌，今年船用燃油均價跌勢明顯，有助於貨櫃業者成本。

另一方面，隨著需求回穩，市場對低硫油需求將逐漸回溫，高低硫油價差再度大幅收斂的機率較低，整體仍有利於目前已加裝脫硫器業者營運。中國造船廠將進廠加裝脫硫器市場需求，導致貨櫃市場供應船舶減少，有助於支撐運價表現。

今年新冠肺炎疫情造成全球產業鏈供應節奏大亂，全球到處斷航，空運為主的貨運承攬商成此波疫情最先受惠的業者。中菲行(5609)、捷迅(2643)都以空運為主，2019年營收中，空運承攬都達7成，今年在關鍵原料海轉空比例提升下，先前空運價格上漲20～50％，使得第1季營收都呈現成長，尤其3月營收表現相當亮眼，單月都是雙位數年增率；這次再傳空運調漲，且毛利率在規模經濟提升下，有利於刺激業績進一步增溫。

(時報資訊)