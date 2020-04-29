五一連假、母親節檔期陸續報到，亞太電(3682)同步搶攻軟硬體商機，即日起除端出多款方案優惠搶市，亞太電在力拚5G轉型之際，強化串流內容實力，今年第一季串流影音及加值服務營收也交出亮麗成績單，較去年第四季成長達2成。

亞太電表示，本次瞄準母親節檔期，推出多款超值孝親禮，即日起凡新申辦、攜碼和續約用戶申辦「壹網打勁」588元限時方案，享不限速上網吃到飽，1.1萬元SOGO禮券、Dyson吸塵器、iPhone 11等多款熱門商品0元帶走。

除搭配手機、家電的資費優惠外，亞太電在數位內容上也持續深化，最新攜手全台最大料理生活平台「愛料理」，提供全通路最優惠的獨家價格，月付79元，20萬道以上食譜輕鬆看；此外，亞太電獨家上架電子音樂串流平台ED Music(Electronic Dance Music)加值服務，月付79元享價值798元的「EDMusic暢遊音樂包」，有超過1萬首以上電音歌曲，鎖定數位音樂的成長商機。

亞太電信表示：迎5G拚轉型，亞太電信透過異業合作，豐富服務內容，並延伸通路、進行產品銷售的整合，全力衝刺加值服務擴大商機，今年第一季串流影音及加值服務營收表現亮眼，較去年第四季大幅成長2成。

(時報資訊)