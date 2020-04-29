民進黨立委郭國文今日於立院財政委員會質詢表示，台灣在4月9日開放國人寄口罩出海外，但卻有卡1個禮拜還沒寄出的，甚至今天還收到民眾反映，要等17天才開始寄送，這些交通部的問題該怎麼處理？

郭國文指出，口罩運送出了這些問題：1.卡在中華郵政；2.中郵沒有和航空公司連結配合，交通部卻不了解狀況也沒有處理；3.等到要出關了，到財政部那邊的海關又卡關。

郭國文說，雖然現在已經有9成的口罩已經寄出，但前段的時間實在太久，據了解，6月時會再開放一波口罩出口，是不是又要再發生一次？有沒有可能5月就先開放？

衛福部長陳時中表示，要看個人行為規範遵守到什麼情況，才會決定開放的程度，現在各種開放的可能性跟作業規範都在進行中。

郭國文表示，目前國內發起「護台灣助世界」，鼓勵捐出個人口罩配給捐到國外，現在已經有12萬人超過100萬份口罩，但現在要送到哪個國家？陳時中表示要問外交部的意見。

郭國文說，這類的國外援助不需要等外交部裁示，民間也可以做、社團也可以做，不需要管到這麼細，口罩不論是外交上的需求、經濟的目的，都應該要適度鬆綁。

陳時中表示，等到生產量達每日1700萬片口罩足夠國內使用，再來談開放的可能性，但還是要考慮戰備儲貨問題。交通部次長黃玉霖表示會全力配合，再請中郵加強人力。

(中時 )