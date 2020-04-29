新冠肺炎蔓延，改變人的生活作息！許多人現在宅在家避疫情，有些公司也讓員工在遠端作業。雖不方便出門，然依舊能嘗美味。旅遊平台KKday也推出超人氣伴手禮直送到府的服務。一指動一動，就能品嚐阜杭豆漿美味燒餅、劉媽媽飯糰，還有日本超夢幻的田島硝子富士杯，大小朋友都喜歡的麝香哈密瓜。現在雖然不建議出國，但台灣疫情相對穩定，也能訂行程，到台灣空曠處走走，接近美麗大自然。

台北人氣排隊早餐｜劉媽媽飯糰。（KKday 提供）

最近許多上班族開始實施在家工作（Work from Home)，不出門連睡衣都不想換的你有福了！阜杭豆漿紮實料多的飯糰、暖心暖胃的鹹豆漿，及招牌於店內現做的厚燒餅油條，！另一間爭相排隊的人氣早餐——劉媽媽飯糰，每一顆飯糰都是新鮮現做，用料豐富實在，特別推薦特色紫米飯糰搭配健康黑豆漿，養顏美容，吃完超有飽足感！

東京・田島硝子直送富士杯｜動物款。（KKday 提供）

訪日必買的田島硝子富士杯，現在不用出國也能買得到！富士杯命名來自於仿富士山的底部設計，倒入飲料時顏色會反射至山脈，能表現出各種風采的富士山。喜歡趣味兼具美感的話，可挑選可愛且各有不同含義的KKday獨家動物限定款式。而另一款堪稱最適合用來喝啤酒的富士山杯，重現「寶永火口 」窪地的設計以及把「富士櫻 」造型的江戶切子加工至杯中，當倒入啤酒時，富士山的美麗剪影即浮現在眼前，啤酒泡宛如富士山上的積雪，別有一番風味。

日本靜岡水果伴手禮 _皇冠哈密瓜禮盒。（KKday 提供）

有「水果之王」之稱的麝香哈密瓜，空運直送來台！其中最具代表性的非靜岡縣皇冠哈密瓜莫屬，每一顆都是全力傾注，以優越的栽培技術培養出來頂級的瓜中珍品，皮薄且果肉厚實，切開來立刻聞到哈密瓜獨特的香氣，每一口都多汁甜美得讓人銷魂，再搭配兩球冰淇淋簡直人生一大享受，品嚐道地的鮮甜美味！

風格旅行選物｜扣環式登山鋼杯。（KKday 提供）

就算待在家也要有「旅行儀式感」！KKday特別推出風格旅行選物，現在不出門也能買著以後使用！像是近期受歡迎的戶外露營體驗與爬山，就非常適合帶著耐摔、耐用又方便攜帶的扣環式登山鋼杯，淺紋雷雕設計，經典又不失美感，攀上高峰的同時也能喝杯熱茶，一邊享受美好的風景。

台灣最高飛行傘｜花蓮飛行傘體驗。（KKday 提供）

想從不一樣的角度欣賞太平洋之美嗎？那就來挑戰全台最高的飛行傘體驗吧！從高空俯瞰壯觀的花東縱谷，將一望無際的蔚藍大海與群山盡收眼底，在專業教練全程陪同之下，就算是初學者也能輕鬆享受舒服的微風和清新的空氣，感受乘風翱翔天氣的快感與飛向太平洋的刺激，將煩惱一掃而空！

苗栗露營｜山美學 。（KKday 提供）

天天待在家太煩悶的話，也可以選擇遠離市區的行程，既能謹守社交距離又能到戶外呼吸新鮮空氣！推薦熱門的首選戶外行程——苗栗山美學豪華露營。免裝備即可輕鬆入住露營帳或露營車，若是第一次露營也完全不用擔心。KKday上預訂一泊兩宿還附晚餐BBQ與早餐，不用費心準備器材，只要懷著期待的心到戶外親近大自然，吸收山林芬多精就能留下美好回憶！

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(中時電子報)