每年五月的第二個星期日為母親節，今年母親節是5月10日，交通部高公局今天表示，預估今年母親節假期，交通量較歷年母親節下降約一成，國5北向將實施常態性入口高乘載管制，以及開放路肩、10處精進式匝道儀控等疏導措施。

高公局表示，參考近年母親節交通量統計資料、及目前受疫情影響，預估9日至10日的母親節周休二日，交通量會比歷年母親節下降約一成，研判交通需求以短途旅次車流為主，周休交通量約90到100百萬車公里，建議周六南向利用下午出發，周日北向提早至上午出發。

為維護國道順暢，高公局針對今年母親節周休研擬相關交通疏導措施，包括：5月10日下午3時至晚間8時，實施周日常態性國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制，以及假期間增開開放路肩、實施十處精進式匝道儀控，並視交通狀況啟動較嚴格匝道儀控管制及機動開放路肩措施，以及國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控等措施。

高公局表示，防疫期間，國道沿途資訊可變標誌（CMS）會顯示觀光景點容量管制資訊，請用路人走國道前往觀光區域時多加留意；進入服務區、賣場大廳全面量體溫、戴口罩，餐桌採取梅花座、增加隔板區隔，保持室內安全社交間距1.5公尺，適當控管服務大廳安全容留人數。

(中時 )