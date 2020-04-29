繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）5月將發表新一代7奈米繪圖晶片產品，由台積電代工生產。消息傳出後，三星不甘示弱，今年第2季將投入5奈米EUV（極紫外光）量產，外媒透露，這暗示三星拿到處理器、顯卡等產品訂單，最可能的客戶就是輝達。

三星在今日財報中表示，將於今年第2季、亦即7月之前，進行5奈米EUV大規模量產，並藉此強化其在EUV技術領域的領導地位。另外，三星將專注於3奈米 GAA（環繞閘極電晶體）開發，跟台積電採用的FinFET（鰭式場效電晶體）技術說掰掰。

值得留意的是，三星下半年的晶圓代工業務除了手機晶片外，也聚焦消費應用領域。對此，外媒揣測，暗示三星拿到處理器、顯卡等產品訂單，最有可能的客戶就是輝達，似乎不是超微（AMD）。

至於輝達導入7奈米新一代Ampere繪圖晶片和5奈米製程Hopper繪圖晶片的代工訂單給哪家大廠，外界一直眾說紛紜，或許在5月14 日 GTC 2020線上技術大會上，輝達執行長黃仁勳會給出最終答案。

(中時電子報)