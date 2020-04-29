荔枝椿象卵片收購破十萬片，賺小財進入倒數。（彰化縣農業處提供／吳敏菁彰化傳真）

荔枝椿象卵片收購破十萬片，賺小財進入倒數。（彰化縣農業處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府為了防治荔枝椿象，收購荔枝椿象卵片迄今已收購10萬多片，1片5元，目前第一名黃姓民眾家裡種荔枝，過年後剛好失業，乾脆專心一意上山除害去，歷經月餘，每天投入7、8個小時，尋覓卵片，採摘功夫越練越厲害，假日也帶妻小一起上山發功，累計1萬6000片，替山林殲滅不少即將醞釀的禍害，眼見8萬多元要入帳了，好心有好報，黃先生也找到新工作。

黃先生說，祖傳也有4分多地的荔枝田，知道大家都對荔枝椿象的危害，深惡痛絕，剛好過年後，職掉了和自己不合工作，就一心去抓蟲了，其實祕訣就是要眼力好，一開始也是找得頭昏眼脹，但慢慢地訓練敏感度，成效越來越好後，假日太太、小孩也都投入幫忙了。足跡幾乎遍步芬園鄉漫山遍野，多了8萬多元進帳，就當加菜金，「人力投入可觀，但不無小補」、「失業裡的另番收穫，認真抓蟲也沒空胡思亂想，快到尾聲就找到工作，謝天謝地」。

「多謝啦！幫忙抓一下，大家卡有收成」收購卵片政策奏效，全縣栽植面積800多公頃，芬園鄉佔了一半，約400多公頃，目前縣府農業處統計，收購第一名也是芬園，總共5萬3000多片、其次是員林市有2萬8000多片，田中1萬4千多片，總計超過10萬多片了。

員林市栽植面積約82公頃，但是加碼給每200片再給全聯禮券，重賞下有勇夫，拿下漂亮成績。

農業處表示，去年總共收購12萬片，荔枝椿象，每年2月下旬到4月底是產卵高峰期，縣府於2月17日啟動荔枝椿象卵片收購，荔枝椿象不只於葉片上產卵，也可能產在花穗、布料、紗網及樹幹上，只要含10至14顆卵可繳交至本縣各鄉鎮市公所，收購時間至5月28日止，時間快到了，呼籲擒拿好手，再衝一波。

(中時 )