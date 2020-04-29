新冠肺炎疫情全球蔓延，「無處不罩」的防疫措施，讓各國出現口罩供不應求情形，政府組成口罩國家隊，耗資2.7億緊急擴建92條口罩產線，工研院各單位投入專業人力，讓半年工期縮短1個多月全部上線，達成不可能的任務。

工研院機械所所長胡竹生指出，新冠肺炎疫情發生後，國內曾出現口罩一片難求，經濟部攜手工具機公會、工具機與機械廠商連同工研院機械所、智機中心組成口罩國家隊，協助廠商增加口罩自動化產線。

政府計畫擴建92條口罩產線，希望將口罩日產量從400萬片拉高至1500萬片，讓全台口罩生產能自給自足，原本預計須要半年的工期。

工研院機械所、智機中心、精機中心、金工中心及紡織所，投入大量人力參與口罩國家隊建置產線，以豐沛的機械組裝能量助攻口罩機台「即刻上線」，讓92條口罩機在3月底全數交機。

胡竹生認為，能順利達成任務關鍵是，口罩國家隊中的工具機廠商跟法人單位，過去都有密切的產業連結，派出的團隊人力能迅速了解要完成的工作內容，有效調配工作，使進度大幅超前。

同時，台灣工具機和機械產業有堅強的實力，工研院在產業服務、機械研究、電控和馬達配線等方面，都有深厚基礎與豐富經驗，能配合廠商開發製造口罩機，做到設備自主化和供應鏈在地化。

(中時 )