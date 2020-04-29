快訊》基隆市長林右昌官邸外 女持刀徘徊 12:462020/04/29 中時電子報 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市長林右昌（圖）官邸外，驚傳女子持刀徘徊。（中時資料照 許家寧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天新聞報導，基隆市長林右昌官邸外，驚傳一名女子持刀徘徊，企圖不明，目前該名女子已被警方帶回，正在進一步調查。 雲林2男當街鐮刀大戰 1人正中胸口喪命 志玲姊姊到底懷孕沒？驚爆台大醫護偷查病歷 沒工作找妹出氣竟刺死牙醫師 嫌二審仍判無期徒刑 (中時電子報) #基隆市長 #林右昌 #官邸 #持刀 #徘徊 #女子 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙標對待韓國瑜林右昌？他轟陳時中大小眼 14:362020/04/25 政治 基隆惡煞持刀斷人小指 遭法院裁定收押 18:452020/04/25 社會 北市錢櫃大火 基隆2處小吃KTV不合格堪憂 15:432020/04/27 社會 《23講古堂》清朝女學木蘭從軍 竟持刀硬上男下屬 22:162020/04/27 歷史 基隆消防局 空拍機隊成軍 04:102020/04/28 地方新聞 安心即時上工 爭取資格放寬 04:102020/04/29 地方新聞 莽夫口角持刀殺妻 再朝肚猛刺1死1 重傷 10:462020/04/29 社會 沙鹿殺妻 2稚子全程目睹母親遭刺嚇呆 11:352020/04/29 社會 社會熱門新聞 美魔女約戰小鮮肉 升天一炮值42萬 - 社會 蘆竹男開車門 遭賓士撞成空中飛人重摔亡 - 社會 極品人妻玩車震 人夫司機兼把風 - 社會 女博士疑產後憂鬱 抱女嬰從27樓墜下身亡 - 社會 沙鹿殺妻 2稚子全程目睹母親遭刺嚇呆 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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