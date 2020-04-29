五一勞動節就要到了，難得的三天連假，想在家吃好料但總是在用餐尖峰時間等外送等很久嗎？疫情期間停車位減少了，好不容易找到車位卻忘記把愛車停在哪了嗎？用對工具在防疫期間也能開心度過，Google 特別公布 Google地圖幾個使用小秘訣，讓你不論在哪都能兼顧便利與安全！

宅在家也想吃好料，一鍵查詢外送、外帶店家

三天的連假哪裡都不想去，乾脆繼續居家防疫邊追劇，順便叫外送舒服地當個沙發馬鈴薯！除了外送平台之外還能有其他選擇，透過 Google 地圖近期在篩選欄位推出新選項功能，分別可以選擇「外送」或者「外帶」，一鍵尋找店家幫你外送餐點，或者找到可以外帶的店家，打電話訂餐，將美食帶回家與家人一起分享，同時也落實防疫，安心過連假。

除了外送外帶之外，篩選欄位也新增了大家在疫情期間會比較需要的選項，例如藥局、超市等等，讓你可以不用手忙腳亂地輸入，就可以輕鬆找到附近的藥局。

Google 地圖篩選欄位預設「外帶」及「外送」選項，尋找餐廳更方便。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

停車再遠也不怕 Google 地圖一鍵儲存停車位置

防疫期間的安全措施讓停車位開始變少，一個不小心停車停太遠該如何是好呢？教你一招解決困擾，記得在停好車之後，先打開 Google 地圖，點選自身所在位置的藍色定位點，選擇「儲存你的停車位置」，以後不管去到哪裡，停車停得再遠，也不怕找不到車兵荒馬亂了！

Google 地圖內建儲存停車位置功能，協助標示「你的車停在這裡」。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

忘記自己去過哪些地方嗎？ Google 地圖「時間軸」幫你記得所有行蹤

連假出門沒關係，記得戴好口罩、勤洗手、做好防疫措施，最重要的是要記錄自己去過的地方與接觸過的人。只要登入你 Google 帳號並開啟定位，就能使用時間軸功能， Google 地圖可以協助你掌握過去足跡；而時間軸的資料也不會對外公開，只有自己才看得到，也能隨時將功能關閉，或者編輯特定項目、刪除指定時間範圍內的資訊。如果需要記錄自己的蹤跡，就打開 Google 地圖協助你！

Google 地圖時間軸，協助記錄每一個時間點的足跡與路徑。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

除了上述功能，Google 地圖先前也加入了貼心的 AR(擴增實境)功能、在台推出機車導航模式等等，相當便利好用。若不清楚更完整的 Google 地圖使用方法，可參照下列官網連結。

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