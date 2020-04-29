立委吳玉琴與新竹縣議員余筱菁今（29）日針對旺旺公司的次氯酸水「水神」抗茵液舉行記者會，聲稱有兩位名眾誤飲「水神」感到不適，指控「水神」免費贈送的抗茵液包裝不當；但當被點名指控的廠商趕到現場準備釋疑時，立委辦公室因為事先未進行任何調查，無法回答相關問題，加上到場的官員「倒戈」替「水神」廠商說話，立委提前草草宣布散會。

「旺旺集團台北水神事業部」總經理高雅玲說，該公司從新冠肺炎一開始就投入協助防疫工作，為了補充消毒酒精供應不足，已免費供應超過一萬五千噸的「水神」抗茵液，「哪裡缺消毒液我們就趕急送去，醫院缺就送醫院、機場緊急就送機場；台灣防疫這麼成功，大家都出了很多力，我們（水神）也貢獻了一部的努力，現在卻受到這樣針對性的打壓，讓我感到很心寒。」

吳玉琴在記者會上指控，「水神」以防疫為名透過各地方縣市政府及鄉鎮區公所免費發放產品，有利用公務資源發送特定公司特定產品的疑慮；她質疑，低濃度的次氯酸水可以與人的肌膚接觸，可能沒有殺茵效果，但同時又指出，有消毒效果的「水神」被誤飲可能有害。現場媒體提問，是否有「水神」不具消毒、滅茵功能以及誤飲對人體有害的研究報告，吳玉琴表示不清楚，並請列席的疫管署醫師回答，醫師則表示，美國在2017年的相關指導手冊中有堤到以次氯酸水消毒，但並沒有深入的其他分析。

余筱菁說，她接獲一位年長者及一名二十多歲年輕人反映，誤飲「水神」後感到不適就醫；現場有記者提問，可否提供兩位民眾就醫的病徵及診斷情況，釐清誤飲的過程及身體不適的原因，或是請民眾現身說法，余筱菁則表示，民眾在臉書上提供訊息，她不能透露個資。

這場記者會邀集環保署、衛服部、經濟部及公平會等單位官員，但未通知次氯酸水業者列席，也未針對指控內容詢問業者；「水神」公司代表聞訊後前往記者會現場，要求讓業者有說明的機會，高雅玲除了表示願意提供日本的相關研究報告外，並當場示範喝下「水神」。列席的衛服部官員則緩頰說，肯定「水神」對防疫的貢獻，表示若有人對其包裝有疑慮，可以再與業者研議改善的方法。

業者提問，是否有資料證明「水神」無效或是對人體有害，以及「水神」包裝是否有違法之處，列席官員均無法回答，剩下余筱菁與業者代表高聲量對話，吳玉琴也宣布記者會結束。

高雅玲表示，防疫首重速度，「水神」公司為了搶快，使用現有的透明保特瓶包裝抗茵液免費贈送各縣市政府，所有費用都由公司責擔；她強調，「水神」就算被誤飲也不會造成傷害，也從未接獲任何政府單位或是民眾回報有誤飲的案例，但如果立法委員、地方民代或是政府機關覺得有疑慮，應該先與廠商溝通，而不是未與當事人聯絡就舉行記者會，公開毀壞廠商多年建立的商譽。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)