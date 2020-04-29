蔡英文總統520即將展開第二任期，府院黨人事佈局成關注焦點，在防疫優先前提下，行政院長蘇貞昌確定續任，不過副院長方面尚未敲定，由於國際經濟情勢面臨大崩盤，綠營內部已有人主張副院長應由具財經專業人才接任。

蔡英文第二任期正逢疫情肆虐，加上鄭文燦、林右昌等綠營內部最被看好的中生代人才，在本屆地方首長任期尚未過半，因此這波內閣將僅作小幅改組。蘇貞昌、衛福部長陳時中幾乎確定留任，只有借調期滿的科技部長陳良基、農委會主委陳吉仲等人將視其個人意向決定如何調動。

目前被外界點名異動的包括國防部長嚴德發，主要是因此次敦睦艦隊染疫案，遭外界指控國軍一再說謊，不過軍方人事的調動牽一髮動全身，且近年人事變動頻繁不利軍心，蔡英文總統將等敦睦艦隊進一步調查報告出爐後，再決定是否調動。

若嚴德發確定走人，目前綠營內部點名在私菸案中救火的國安局長邱國正為可能人選，如此一來，也會牽動國安局長、退輔會主委的人事佈局。

另一個可能異動的人選是行政院副院長陳其邁，由於陳的個人意願是希望到高雄打拚，若陳其邁要動，黨內傳出文化部長鄭麗君是接任人選，不過綠營內部也有人認為，此時台灣需要一個對財經有專長且宏觀的副院長，這部分蔡英文總統還在考量。

在總統府方面，新系的賴清德即將接任副總統，同屬新系的府祕書長陳菊傳出將接任監察院長一職，至於繼任人選，包括英派的前立法院長蘇嘉全，幫小英選舉操盤的洪耀福、林錫耀，將會與民進黨祕書長併同考量。

至於外交人事，據了解，蔡英文總統日前已探詢過外交部長吳釗燮個人意願，留任的可能性大增，但該人事案攸關國安與兩岸體系的整體佈局，尚未完全敲定。不過外交體系涉及輪調，許多駐友邦大使也表達去意，這波會有人事上的大變動。

(中時 )