連鎖餐飲集團六角（2732）雖因新冠肺炎疫情延燒全球，影響短期營運成長動能，但集團以讓利力保全球合作供應商及代理商，「Chatime日出茶太」首季仍新展達69家店，盼透過穩固既有發展根基儲備發展能量，力拚營運在疫情亂流逆風中持穩向上。

六角受台股股災拖累，3月23日股價下探95.9元的近1年低點，7天急跌逾35％，隨後止跌緩步回升，今（29）日股價開高，隨後在買盤敲進下放量勁揚，11點後直攻漲停價147元，截至午盤維持近9％漲幅，領漲觀光類股，1個半月漲幅達53％，已接近收復股災失土。

新冠肺炎疫情延燒全球，由於中國大陸及全球各地前後祭出封城、鎖國政策等防疫措施，造成各國消費力道大減，六角2020年首季自結合併營收8.58億元，季減31.89％、年減21.23％，創近2年低點。

為貫徹「人才是最大資產」理念，力求不裁員、不減薪，守護集團員工生計、維持積極擴張實力，六角先前已宣布董事長至年底均不支領薪酬，全體董事不支領2019年董事酬勞，部分高階主管主動自請為期1～3個月不領薪酬進修假，力拚度過疫情難關。

據了解，六角進入資本市場前曾面臨進軍海外受挫、資金流險些「斷炊」險境，集團對此力求現金流量及存量兼具，目前現金水位支應短中期營運無虞，並透過讓利穩住各國現有供應商及代理商營運，盼在逆風中守穩發展「樁腳」，儲備疫情緩和後的反彈動能。

法人認為，六角透過暫時調降權利金等方式，力求穩住具合作默契的各國代理商營運，雖因此犧牲部份成長、影響短期營收動能，但有助於疫情過後快速復甦，使整體營運在疫情逆風中維持基本盤，力拚疫情趨緩後迅速復甦恢復成長，進一步搶占市場版圖。

(時報資訊)