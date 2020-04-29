雲林縣林內鄉縣道72號今（29日）清晨發生一起割草刀殺人命案，死者張姓老翁出門時帶一把割草刀，途中與平日相處不睦的鄰居蔡姓男子，兩人口角後不料張翁被割草刀刺中三刀，臟器外流死亡。

據了解，張翁（61歲）和兇嫌蔡男（約40歲）是林內鄉烏麻村鄰居，平日就因噪音相處不睦，數度發生衝突。

今（29日）上午6點多，張翁帶著長柄割草刀外出，蔡嫌在一處路口相遇，兩人可能發生激烈口角，當時並無第三者在場。

雙方發生衝突後，有路人經過看到兩人在爭吵，一人倒在地上，通知村長到場處理，村長趕抵時，老翁在血泊中昏迷，據了解他中胸部一刀、腹部兩刀，失血過多，送醫不治。

蔡嫌供稱，他上班途中遇到老翁，聽到老翁辱罵他，折返興師問罪時，老翁隨揮舞割草刀，他於是奪刀，並未砍殺老翁。

目擊者表示，傷者倒地時，蔡嫌站在一旁。斗六分局林內分駐所趕往處理，封鎖現場，把凶手逮回偵訊。

(中時電子報)