新冠肺炎疫情在全球造成重大威脅，政府組成口罩國家隊，順利擴建92條口罩產線，力拼口罩產量，歐美因口罩價錢高漲，相繼向國內廠商下訂單，希望自產口罩，工研院將協助廠商升級口罩機台出口到歐美，提升國際防疫戰鬥力。

「大家覺得能協助增產口罩，守護國人健康是與有榮焉的事，都積極參與布建口罩產線，也常配合加班！」工研院機械所所長胡竹生表示，2月4日接獲經濟部要成立口罩國家隊的需求，各單位專業人員2天後就進駐，與工具機大廠人員合作，馬不停蹄趕工組裝口罩機台。

胡竹生說，工研院團隊透過這次參與口罩國家隊，與各公司專業人員齊心合作，不僅有利增加產業和世代交流，更能讓資深工程師把經驗傳承給年輕人，增進相關製造知識，彼此合作也更加提升實力。

目前傳統的口罩機台，是以人工方式來做最終的品質檢查，還無法進行自動化檢查。胡竹生指該所將協助機械廠商，在機台關鍵位置安裝感測器，運用機器視覺跟AI人工智慧技術，升級國內廠商製造的口罩機台。

機械所將運用AI相關技術，使口罩機台擁有預知保養和錯誤診斷的功能，有助全自動化線上檢查與自動包裝，還能提升機台的產速、良率與可靠度，達到24小時穩定生產，提高口罩機台出口的附加價值。

(中時 )