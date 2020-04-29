國際美元走弱，亞洲主要股匯上漲，加上外資匯入及出口商拋匯，台股攻克10,700點之上，多方力道齊聚，新台幣開盤後就見到2字頭，盤中升勢強，最高勁揚1.6角之多，中午暫收在29.91元，升值1.26角，成交量6.84億美元。

外匯交易員指出，經濟活動可望重啟的偏樂觀看法，資金轉向下美元回落，主要亞幣紛紛走高，股市也表態上攻，台股盤中大漲逾150點，且外資匯入態度積極，使得新台幣30元大關完全無力招架，出口商也先跑先贏，月底拋匯需求全出籠，進口商則是退場等待更好的價位，新台幣連闖二關，最高來到29.876元。

外匯交易員指出，國內肺炎新增確診連日來掛蛋，樂觀情緒升高，金融市場也受激勵，儘管有效治療藥物及疫苗上市尚屬未知數，但壓抑力道大減，有利金融市場領先經濟復甦表態，外資後續若仍維持匯入，及海外資金回流，提供股匯市向上動能，預料新台幣將正式告別30元價位，2字頭可望站穩。

(工商 )