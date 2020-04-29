為歡慶台灣連續3天零確診，飯店業相繼推出住宿優惠方案，高雄「麗尊酒店」推出限時優惠，凡衛生福利部疾病管制署宣布當日零確診，民眾可於當日預訂5月份卓越客房，且不分平假日只要1900元，原價7200元+10%，等於下殺至2.4折起，相當划算。

凡衛生福利部疾病管制署宣布當日零確診，即可享當天預訂5月份卓越客房，限時優惠1900元。（麗尊酒店提供）

同樣也是推出快閃住宿優惠的高雄「帕可麗酒店」，凡當日疾管署宣布零確診，自宣布起至當晚12點整，可預訂5月份的P Room純住房方案，原價要7200元+10%起，不分平假日P Room純住房僅需3000元，此專案不含早餐。

，台中金典酒店為同慶這個好消息，且適逢即將到來的五一連假，特別針對勞工朋友及辛苦的醫護人員破天荒推出超優惠的『一泊三食住房專案』，讓民眾入住台中金典酒店不需到處趴趴走，就可以吃好吃飽、逛好逛滿。台中金典酒店推出「1泊3食住房專案」，5月1日至3日期間入住精緻客房1晚只要4000元。（台中金典酒店）

台中金典酒店為同慶零確診，且適逢五一連假，特別針對勞工同仁及醫護人員獻出最優惠的「1泊3食住房專案」，5月1日至3日期間入住精緻客房1晚，不僅包含2客自助式早餐外，還有2客晚餐、2客下午茶，雙人入住價只要4000元，等同下殺至2,8折。另外，該飯店也提供4人豪華家庭房，除住宿一晚外，同樣包含有4客早、晚餐及下午茶，限時優惠6000元。

(中時 )