警方偵辦散佈假消息再增添1筆，士林夜市知名飲料「青蛙下蛋」，日前遭人散布「老闆娘國外確診」，老闆娘的王姓兒子向警方報案，警方查出21歲郭姓男子、22歲譚姓女子看網路訊息即轉發，未經查證已涉違反相關條例，依法函送士林地檢署偵辦。

3月22日王男報案指稱，鍾姓母親是青蛙下蛋的負責人，她並未罹患新冠肺炎，卻有人貼文「青蛙下蛋老闆娘從國外確診了，是101巷口那攤那個牌子的，全士林同一個LOGO都是他的，他回來沒有馬上發病，所以接觸到員工，如果他的員工這14天有病發，有接觸過士林其他攤位的就麻煩了，拜託大家口罩要帶著，住士林的各位要小心咯」，足以影響鍾女的名譽。

警方調查，郭男、譚女也是看到網路消息，為了提醒朋友注意才會轉發，坦承並未查證，警方以嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函送法辦。

警方提醒，民眾如於網路上發現不明(實)疫情言論，可撥打「1922」防疫專線求證詢問，或至衛生福利部疾病管制署網站(https：／／www.cdc.gov.tw)查詢最新公告內容，及加入疾管署官方LINE帳號「疾管家」，掌握最新的防疫資訊，以查證訊息真假。

(中時 )