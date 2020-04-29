環署補助竹縣建焚化爐 竹北民眾不滿北上陳情 13:152020/04/29 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣反焚化爐自救會北上陳情，抗議環保署補助新竹縣興建焚化爐，不符合多元化垃圾處理計畫。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣反焚化爐自救會北上陳情，抗議環保署補助新竹縣興建焚化爐，不符合多元化垃圾處理計畫。（黃世麒攝） 新竹縣反焚化爐自救會北上陳情，抗議環保署補助新竹縣興建焚化爐，不符合多元化垃圾處理計畫。（黃世麒攝） 新竹縣反焚化爐自救會29日北上立法院陳情，指全台焚化量能足夠，環保署仍核發772萬元補助款給新竹縣高效能垃圾熱處理BOO（Build-Own-Operate，建設-擁有-經營）案，要在竹北市的休閒農業區興建焚化爐，民眾擔心屆時廢氣戴奧辛會汙染農田，破壞烏魚養殖產業。 (中時 ) #焚化爐 #陳情 #新竹縣 #民眾 #興建焚化爐 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗縣警局最老派出所 預計今年拆除 12:292020/04/26 社會 苗栗最老 新興派出所廳舍 預定今年拆除 04:102020/04/27 地方新聞 新竹縣文化基金會「防疫募款」為藝文工作者紓困 12:152020/04/27 生活 錢櫃大火工程師不幸罹難 新竹縣長慰問家人 16:382020/04/27 社會 燒出了柯P盲點 04:102020/04/28 時論廣場 新竹縣螢火蟲熱季開始閃閃發光 12:522020/04/28 生活 減少疫情衝擊 竹縣建照期限自動延長一年 15:062020/04/28 財經 竹縣綠色精靈夜飛舞 01:012020/04/29 台中彰投 新竹縣焚化爐興建案 綠委批縣府掛羊頭把環保署當塑膠 11:492020/04/29 政治 生活熱門新聞 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死 - 生活 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 打臉金正恩死訊 金與正推特秀合照 - 生活 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 直播》五一連假再增100個熱點？指揮中心最新說明 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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