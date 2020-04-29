新竹縣反焚化爐自救會北上陳情，抗議環保署補助新竹縣興建焚化爐，不符合多元化垃圾處理計畫。（黃世麒攝）

新竹縣反焚化爐自救會北上陳情，抗議環保署補助新竹縣興建焚化爐，不符合多元化垃圾處理計畫。（黃世麒攝）

新竹縣反焚化爐自救會29日北上立法院陳情，指全台焚化量能足夠，環保署仍核發772萬元補助款給新竹縣高效能垃圾熱處理BOO（Build-Own-Operate，建設-擁有-經營）案，要在竹北市的休閒農業區興建焚化爐，民眾擔心屆時廢氣戴奧辛會汙染農田，破壞烏魚養殖產業。

(中時 )