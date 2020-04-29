螺絲廠世豐(2065)率先公布2020年第一季財報，單季EPS達1.14元，創歷年同期新高。展望2020年第二季，世豐表示，短期雖受物流運送影響部分訂單遞延，公司持續與客戶密切聯繫並掌握在手訂單並未接獲通知取消請求。

世豐2020年第一季合併營收4.8億元、稅後淨利0.37億元、每股稅後盈餘(EPS)為1.14元，分別較去年同期成長25%、38%、37%，受惠美國、澳洲地區主要客戶保持良好備貨力道，再加上營業費用良好控管，第一季營收、獲利繳出歷年同期新高。

因應建築結構強化兼顧環保效益考量需求，世豐去年加大長尺寸螺絲產品推廣，成功帶動美國、澳洲等地區良好銷售實績，第一季長螺絲產品銷售較去年同期大幅成長81%，進一步推升長螺絲產品營收比重達30%。

世豐第一季雖受台幣升值因素干擾，整體毛利率仍保持16%，若排除台幣升值因素干擾，整體毛利率較去年同期相當。

展望2020年第二季，世豐持續留意疫情發展，短期雖受物流運送影響部分訂單遞延，公司仍持續與客戶密切聯繫並掌握在手訂單並未接獲通知取消請求，此外，觀察各國為提振經濟表現，加大量化寬鬆政策、基礎建設投資等力度，有助於創造良好業務接單環境。

世豐除持續投入新款螺絲產品研發設計，亦針對生產製程、內部管理、客戶服務等面向進行智能化轉型，包括2011年導入德國SAPERP系統，並於2018年升級S/4 HANA、2020年於iOS/Android雙系統推出「Sheh fung」官方APP等服務系統，在全球受疫情限制外出以降低傳染風險下，仍可透過APP即時與客戶進行產品研發溝通、掌握訂單生產、出貨交期狀況，創造公司附加價值。

(時報資訊)