受新冠肺炎疫情影響，全球的體育賽事紛紛無限期停賽或將開賽日延後，但中華職棒領先全球於4月順利開打，也令世界各地關注。中職成立31年以來曾數次歷經假球案風波，重創進場觀賽人次，為了挽回民眾對國球的信心，也為職業運動員未來著想，國泰金(2882)子公司國泰世華銀行與職棒球員工會、職棒聯盟及各球團合作，首創「職棒球員防賭基金信託」及「職棒聯盟球員簽約金信託」，至今已邁入第10個年頭，希望藉由設立防賭基金並為球員規劃儲蓄退休金，提升台灣職棒環境。目前參與職棒防賭信託之現役球員已達218人，信託資產規模已逾1.35億元。

「職棒球員防賭基金信託」及「職棒聯盟球員簽約金信託」，除了球員每個月自願將部分薪資交付信託，球團也約定新進球員的三分之一簽約金及提存二軍低薪球員薪資6％需交付信託，在役期間若無發生不法之情事，待退役後始能將信託基金全數領回。

國泰世華銀行信託部協理趙子仁表示，近3年來已返還超過100位退役球員信託財產，將近15％球員的帳戶累積金額在百萬以上。更有一位職棒外野手從信託成立以來，每個月提撥10萬元以上的薪資加入基金，累積至今已達800多萬元，預計從棒球場上退役後，將不用擔心未來退休後生活所需的資金，也能無後顧之憂的打球，爭取更好的表現。

(時報資訊)