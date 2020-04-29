美國舊金山咖啡四大天王之一的Four Barrel Coffee四桶咖啡，今（29）日宣佈海外首家門市將於5月25日進駐誠品生活信義店。在此之前，Four Barrel Coffee四桶咖啡將在5月1～10日先在誠品生活南西1樓廣場限時登場，品牌主理人Tal Mor將來台烘焙咖啡，精選尼加拉瓜、薩爾瓦多等原裝咖啡豆空運來台。

位於舊金山嬉皮區的四桶咖啡，常與潮流、藝術家合作塗鴉創作，營造舊金山本店的精神。在誠品南西快閃店的杯身，將換上台灣限定彩色版的品牌經典四獸塗鴉，並獨家推出選用加州新鮮檸檬特調的南西限定蜜蜂叮檸檬冰咖啡，以及台灣限定香蕉風味的特調香蕉LATTE。

四桶咖啡快閃店也將帶來道地舊金山吃法，一杯咖啡配上加州核桃巧克力醬舊金山早晨吐司，台北限定口味為結合美式Cream Cheese及台灣名產烏魚子、再灑上蒜苗的HELLO台北早晨土司，是南西快閃店推薦風味。另獨家推出Four Barrel CoffeeＸMiiR設計師聯名款隨行杯。

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