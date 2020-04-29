（五月母親節前夕，全球人壽給女性投保五大建議。業者提供）

5月母親節將至，全球人壽29日提醒女性應重視癌症保障，並提出五大建議，即癌症醫療 險可搭配一次性或多次給付癌險；一次性給付癌險保額應有50~100萬元、多次性給付則應規劃30~50萬元；以實支實付或住院日額補充標靶治療等費用，日額建議2千元；注意有無豁免保費機制；規劃重大傷病險。

全球人壽引用衛福部的統計指出，乳癌為國內女性癌症發生率第1名，也是死亡率第3名，相當於每天約有31位女性被診斷罹患乳癌、6位女性因乳癌死亡，尤其以45-69歲之間為發生高峰；除乳癌之外，子宮體、卵巢癌及子宮頸癌發生率也分別列女性前10大癌症的6至8名，因此提醒女性要事先規劃相關保障，若不幸罹癌可減輕財務壓力。

全球人壽的女性投保五大建議，一是最好用一張癌症醫療險搭配一張一次給付或多次給付型的癌症險，萬一罹癌，除可馬上申領一筆一次給付癌症保險金，先應急外，還有其他保險金給付可依照醫生建議選擇透過手術、化放療或標靶藥物等更適合的治療方式，可不必考慮財務壓力。

二是一般癌症醫療險通常包含住院醫療、住院手術、門診手術、化學或放射線治療、骨髓移植手術、義乳重建手術及住院前後門診醫療等七大給付項目，但都是要因癌症後續治療才有相關理賠，所以建議再搭配一次性給付癌險，保額至少規劃50~100萬元，若是多次性給付，則至少規劃30~50萬元，只要確定罹癌就有保險金可支應第一階段的相關費用。

三是傳統防癌險通常沒有含標靶治療、特殊用藥、新式療法等自費項目，建議可投保實支實付醫療險及住院日額醫療險來補足保障，填補自費醫療支出或增加住院時的定額補償。但若投保第二張以上實支實付醫療險，投保前要確認保單是否接受醫療收據副本理賠；若是住院日額建議規劃2千元以上。

四確認一旦罹癌或失能，保單是否有豁免保費保障，即後續若無法工作繳交保費，有豁免保費機制，即不須交保費還可繼續保有癌症保障，讓保障不中斷。

五是除癌症外，也要留意好發於40歲以上女性的重大傷病，包括類風濕性關節炎、乾燥症或紅斑性狼瘡等自體免疫症候群疾病。建議女性可趁年輕時投保重大傷病險，增加相關保障。

(工商 )