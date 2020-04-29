對樂天銀行、樂天Card與國票金合資成立「樂天國際商業銀行」經營純網路銀行，公平會決議不禁止，但提醒三家公司參須注意並遵守個人資料保護法相關規範。

公平會指出，樂天銀行、樂天Card與國票金在合資結合前，並無水平重疊或垂直供需關係，也不具潛在競爭關係。樂天銀行、樂天Card之最終控制事業樂天株式會社及其關係企業在國內所屬市場本就面臨激烈競爭且市占率甚低，可能產生市場力延伸之效果亦將有限。

同時，公平會指出，國票金所屬子公司之現有客戶非純網銀目標客群，且國票金所屬子公司市占率有限，故難以藉搭售或捆綁銷售推廣純網銀業務。

此外，公平會也針對三家公司結合後涉及的數據資料累積及個人資料保護等數位市場新興競爭問題進行評估。考量數據庫並非無法透過其他來源蒐集或以其他資料取代，競爭者可透過與其他數據相關事業合作以取得用戶數據資料，不過，三家公司結合後在個人資料保護面向上，並無消除競爭壓力之效果，因此尚無降低「以隱私為基礎的競爭」，因此，公平會仍提醒三家公司參須注意並遵守個人資料保護法相關規範。

(工商 )