金平日旅居海外40年去年重返平壤

北韓最高領導人金正恩從4月15日首度缺席北韓「太陽節」，也就是祖父金日成的誕辰紀念後便沒有露面。在CNN報導稱，他動了心臟手術病危後，從失去行走能力，成為植物人、甚至已經過世的消息甚囂塵上。

韓國智庫韓國統一研究院（Korea Institute for National Unification）資深分析家洪敏（Hong Min）指出，雖然金正恩才36歲，認真思考他死後的政權轉移問題還太早。不過，展望未來，他的心臟和其他健康問題將日益成為納入考慮的因素。

據《紐約郵報》（New York Post）與澳洲廣播電台（ABC）報導，儘管一般認為、近年來曝光率大增的金正恩胞妹金與正很可能接班，不過專家認為，她充其量只會成為政權轉移中的棋子，最可能接班的，還是65歲的叔父金平日。

金平日是北韓國父金日成目前唯一在世的兒子，自從1970年代失勢，由同父異母哥哥金正日站穩接班大位後，他便遠走海外，擔任外交官。約40年來，他先後擔任北韓駐匈牙利、保加利亞、芬蘭，波蘭和捷克大使，直到去年才返回平壤。

(中時電子報)