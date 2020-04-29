聯發科第一季營收達到608.63億元，雖然與上一季比減少了5.9％，但與去年同期相比則增加15.4％，合併營業毛利拉高至43.1％，與上季比增加0.6％，是19個季度以來的新高，稅後合併淨利58.04億元也締造近3年同期新高。

聯發科28日召開線上法說會，公告第一季財報數字，營收608.63億元、毛利率43.1％、合併營業利益58.02億元、合併營業利益率9.5％、本期淨利58.04億元，淨利率為9.5％，每股盈餘3.64元。與去年同期相比，表現比較亮眼的數字包括營收成長15.4％、營業毛利增加22.2％、營業利益增加83.1％及本期淨利增加69.9％。

聯發科執行長蔡力行表示，對於5G市場前景，預期全球5G智慧手機全年出貨量將可望落在1.7～2億支區間，大陸將拿下當中的1～1.2億支比例。大陸及全球市場需求可望在第二季或下半年開始拉升，聯發科5G晶片出貨量也將逐季成長。

蔡力行指出，5G單晶片天璣1000已經在第一季放量生產，第二季將可望持續有新機導入該款5G晶片，且第二季更將受惠於天璣800開始量產出貨貢獻業績。

蔡力行認為，第二季後隨著5G智慧型手機需求持續成長，行動運算平台更將藉由遠端教育這塊需求帶動平板電腦出貨量的提升。此外，特殊應用晶片（ASIC）目前已拿下新款遊戲機及雲端客戶的人工智慧（AI）專案，遊戲機已自第二季開始量產出貨，雲端客戶的AI產品預計自下半年開始量產出貨。

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(中時電子報)