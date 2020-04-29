毆死迪化街20歲男逃逸 凶嫌躲警自撞圍牆多人送醫 13:102020/04/29 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大同區迪化街男子遭毆致死，警方追查涉案人到案。（報系資料照／李文正台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市大同區迪化街二段男子遭毆傷致死，案發後，警方循線在上午11點多，鎖定嫌犯行蹤，在新北市石門區自撞圍牆，警方正在現場採證，釐清犯案歹徒身分，並將傷者送醫。 今凌晨12點多，年約21歲的男子遭人毆傷，經送醫仍宣告不治，警方發現男子身上多處瘀青，懷疑歹徒是為了討債行凶，失手將人打死。 大同警分局今上午鎖定歹徒分乘2輛轎車，在台二線27.8公里處出沒，立即上前圍捕，歹徒隨即加速逃逸，直到撞上一處學校外牆後停車，車上多人受傷送醫，警方現已增派人力到場戒護。 (中時 ) #民宅 #涉案人 #男子 #警方 #迪化街 也許您會感興趣 推薦閱讀 居家檢疫搞失聯 還在吸笑氣 04:102020/04/26 地方新聞 基隆崁仔頂購漁違停多 警方加強周遭違規取締 17:492020/04/26 生活 燒出防疫漏洞 實名制形同虛設 04:102020/04/28 政治要聞 市議員批宣傳圖片不應物化女性 警方：傳達抓捕逃離者 10:062020/04/28 生活 1.8萬交通罰款賣祖厝 基隆男聲明異議送達宜蘭 14:332020/04/28 社會 男子貪快闖紅燈連撞3人 9輛機車遭波及 15:032020/04/28 社會 退休警不務正業騙財騙色 遭法官重判怒斥十足騙子 16:572020/04/28 生活 父親半夜抱發燒女童求援 中市警不到10分鐘火速送醫 10:392020/04/29 社會 九旬老翁散步迷途街頭 暖心女警助返家 11:452020/04/29 社會 詐騙冒充親人 銀行員及時阻止通知警方 12:012020/04/29 社會 社會熱門新聞 美魔女約戰小鮮肉 升天一炮值42萬 - 社會 蘆竹男開車門 遭賓士撞成空中飛人重摔亡 - 社會 極品人妻玩車震 人夫司機兼把風 - 社會 女博士疑產後憂鬱 抱女嬰從27樓墜下身亡 - 社會 沙鹿殺妻 2稚子全程目睹母親遭刺嚇呆 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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