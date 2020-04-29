北市大同區迪化街二段男子遭毆傷致死，案發後，警方循線在上午11點多，鎖定嫌犯行蹤，在新北市石門區自撞圍牆，警方正在現場採證，釐清犯案歹徒身分，並將傷者送醫。

今凌晨12點多，年約21歲的男子遭人毆傷，經送醫仍宣告不治，警方發現男子身上多處瘀青，懷疑歹徒是為了討債行凶，失手將人打死。

大同警分局今上午鎖定歹徒分乘2輛轎車，在台二線27.8公里處出沒，立即上前圍捕，歹徒隨即加速逃逸，直到撞上一處學校外牆後停車，車上多人受傷送醫，警方現已增派人力到場戒護。

(中時 )