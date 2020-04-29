高雄市政府預計5月3日進行防疫實兵演練，希望邀請鄰近的台南、屏東2位首長參加，但遭婉拒；高市新聞局長鄭照新29日透露，韓國瑜昨日與黃偉哲親自通電話，黃偉哲表示會派警察、消防、衛生局同仁參加高雄的實兵演練，兩人還彼此互道加油，這是「區域合作非常好的開始」，至於屏東，高市府尊重對方防疫進度考量，未來不排除繼續找機會交流。

高雄市長韓國瑜29日上午前往勘查鳳山區衛武營都會公園的消毒情形，媒體問他是否參加今天下午舉辦的實兵演練預演，他拱手表示感謝，並未正面回應；新聞局長鄭照新則補充，韓市長下午還有會議，預演本來就規畫由副市長主持，事後會將預演狀況、需改進之處向市長報告，5月3日實際演練，市長韓國瑜則會親自參加。

鄭照新透露，28日下午韓國瑜與黃偉哲已透過電話聯繫，黃偉哲表示將會派警察、消防、衛生局處的同仁參加高雄防疫實兵推演，並在電話最後，兩人還向對方說「一起加油」，鄭照新強調，如此良性互動與相互交流的經驗，會是區域合作非常好的開始。

不過，對於高雄市的邀約，屏東縣府祕書長邱黃肇崇表示，縣府在疫情爆發後隨即成立跨局處的疫情應變中心，配合中央指示進行防疫準備及執行工作，至於封城兵推恐怕會引起民眾恐慌，覺得沒有需要；對此，鄭照新說一切尊重屏東在防疫工作上的進度，未來若有機會，高雄與屏東會持續交流。

(中時 )