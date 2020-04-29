遏止大陸船隻違法越界猖獗，澎湖海巡隊增添新生力軍，新造35噸級巡防艇3583艇29日正式上路，海巡弟兄士氣大振奮，熱鬧噴水儀式歡迎進港。

大陸漁船越界捕魚、大陸砂石船入侵台灣淺堆盜採海砂，動輒數十艘船隻集結作業驚悚畫面，嚴重破壞澎湖海洋生態。

海巡署雷厲風行海上掃蕩勤務，全面啟動籌建海巡艦艇發展計畫，10年內將建構完成新一代海上執法艦隊。

新造35噸級巡防艇3583艇正式下水啟航配賦澎湖海巡隊；新艇採噴水推進器，船速快、吃水淺、操控靈活，最高航速45節、續航力600浬，適合長時間海上執勤任務。

尤其具備強化消防滅火功能，噴水量每小時70公秉、最大射程超過60公尺；鋁合金材質船體的船舷防撞功能，可強勢登檢拒不配合違法船隻，展現強力執法決心。

澎湖子弟蔡長壽擔任新造3583艇艇長，帶領海巡弟兄接受為期3個月航訓實作及密集接艇訓練，日前光榮結訓並配合新艇於29日從高雄港駛抵馬公港報到，全員到齊正式上路。

歡迎新戰力新生力軍就定位，澎湖海巡隊兄弟船10038艇、10066艇特地出海護航迎接，於馬公港外海舉行噴水儀式，澎湖海巡隊長洪挬論親臨加油打氣。

澎湖海巡隊表示，新艦隊將配置2艘新型1000噸級巡防艦、3艘100噸級巡防艇、2艘35噸級巡防艇、2艘多功能艇，厚植海上巡防能量，捍衛澎湖海疆。

(中時 )