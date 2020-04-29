柯文哲率副市長黃珊珊、蔡炳坤及國民黨團議員，起立鞠躬道歉。（譚宇哲攝）

北市錢櫃KTV林森店大釀5死慘劇，除燒出錢櫃業者管理問題，也凸顯市府過往消防安檢的疏漏，市長柯文哲今天中午向北市議會國民黨團進行專案報告時，承認目前檢查制度無效，更首度道歉說「覺得慚愧」。

市議員羅智強在專案報告會議中質疑，北市府2年多來檢查錢櫃時幾次全部合格，但檢查合格，業者一檢查完就關起來，跟蓄意殺人有什麼不同？市府背書了這些可惡的偽合格，而枉死的民眾市相信市府檢查通過的偽合格，「市府到現在不道歉，跟練台生有什麼差別？」

羅智強說，市府2年多檢查都合格，很明顯制度漏洞，流於形式，市長上任5年多了，難道這聲道歉說不出口？希望市長承諾，對無辜枉死民眾，幫助他們向無良廠商求償。

柯文哲說，「我們不只道歉，覺得慚愧」，目前檢查制度沒有效，的要深刻反省檢討，至於求償部分有交代副市長蔡炳坤下周召開家屬說明會給予協助，對沒有辦法保護市民，市府應該要道歉。

蔡炳坤，市府已成立跨局處關懷小組，對所有傷亡者不設籍在哪，全部採取一對一關懷，也就是一案一社工，務必掌握每一位傷亡者情況及需要幫助的地方，市府事發後第一時間已發放6000元慰問金，後續也會發給往生20萬、受傷者10萬元慰問金，並成立律師團，協助受害者及其家屬協商賠償事宜及相關法律扶助。

(中時 )