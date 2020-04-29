錢櫃26日大火吞噬5條人命，北市消防局長吳俊鴻指出釀禍主因是5大類7項消防安全設備全被關閉。北市議會警政衛生委員會29日質詢究責，消防局坦言22日的聯合稽查僅花20分鐘，且僅檢查標示燈、照明燈、滅火器，7項消防設備全都沒列入抽查，令議員痛批形同虛設、「偽合格」，北市府稽查不實如作秀。

吳俊鴻表示，消防局主辦的3月30日定期消防安檢中，花了40分鐘，7項消防設備都有開啟、合格沒問題，本月22日辦的府級公共安全檢查，由建管處主辦，聯合消防局、商業處，但只有抽查標示燈、照明燈、滅火器等，沒列入抽查到7項消防設備。22日負責抽查的消防隊員坦言，只稽查20分鐘。

「最可惡的不是不合格，是偽合格！」北市議員羅智強痛批，聯合稽查到底在查什麼，設置7項消防設施要幹嘛？這種每半年做樣子的20分鐘聯合稽查有何意義？北市府查證不實、難逃責任，廠商也無良，其實就是知道3月30日稽查要開，4月22日的稽查不會檢查就不開，制度有疏漏，建議吳俊鴻以後直接突擊檢查。

吳俊鴻答詢，以後聯合稽查也會將7項消防設備列入，並延長檢查時間，增加突擊檢查頻率，徹底檢討，且照法令這些設備不能關，檢察官正調查中。

北市議員戴錫欽說，每逢稽查完，業者可能就將7設備關掉，要避免的方法，建議透過電腦連線來科技執法，一關閉就可透過監控發現。消防局坦言，成本高、設備還要再買，E化科技執法尚需3、4年。

北市議員李柏毅直指，建管處22日稽查時，明明勾選了「室內裝潢（待查證）」，也看到現場有裝修的牆面，是不會馬上打開看有無施工嗎？還需要待查嗎？局內是不會授權給稽查人員進行查證，一定還要等到回局裡嗎？建管處副處長史維斌說，當下勾選後，還是回去查證。

「為何22日稽查有施工沒列入給市長的報告？」戴錫欽說，竟然非要議員踢爆，才亡羊補牢。吳俊鴻說，1周後才會電腦登錄，令戴痛批「26日都火災了，竟1周才登錄！」

消防安全設備5大類為：室內消防栓、自動撒水、火警自動警報、緊急廣播、排煙設備；7項為：B2室內消防栓設備消防泵浦、8樓室內消防栓設備、自動撒水設備主閘閥、4樓梯間末端查驗閥、火警受信總機、排煙受信總機、室內排煙設備。

(中時 )